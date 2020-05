Fase 2, domani al via confronti in web streaming su promozione turistica

Roma, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Concluso il primo ciclo di videoconferenze per analizzare l’impatto dell’emergenza sanitaria sul settore turistico e sulle problematiche che attanagliano le aziende, domani venerdì 8 maggio alle 11 inizia un nuovo ciclo di confronti organizzato da Rete Destinazione Sud sulle strategie e azioni da mettere in campo per la ripartenza. "Come fare la promozione, quando farla partire e, soprattutto, come relazionarsi con il mercato internazionale -afferma il presidente della Rete, Michelangelo Lurgi- questi sono i temi da affrontare”.

Differenti dovranno essere i piani, gli strumenti e i contenuti della comunicazione per il breve, medio e lungo periodo. "Inizia una serie di nuovi incontri per proporre al Governo e alle Regioni il contributo degli operatori, proposte condivise che provengono dal basso e che esprimono l’orientamento di chi si sta attrezzando per ripartire", conclude Lurgi.

Parteciperanno Michelangelo Lurgi presidente Rete Destinazione Sud – ad Giroauto Travel TO; Maria Elena Rossi, direttore marketing Enit Agenzia Nazionale Turismo; Sabrina Talarico presidente Nazionale Stampa Turistica Gist; Demetrio Metallo, presidente Unindustria Turismo Calabria; Lucia Scapolatiello, presidente Turismo Confindustria Campania; Paolo Manca, presidente Federalberghi Sardegna; Francesco Palumbo, direttore generale Toscana Promozione; Vittoria Marino docente Marketing Università di Salerno; Claudio Nigro docente Management Università di Foggia; Sonia Ferrari docente marketing Università della Calabria; Claudio Chiucchiù Direttore Sviluppo – Gruppo Adnkronos; Alfio La Ferla, ad Bts Tourism Travel TO; Mario Cioffi, Direttore Hotel Cormoran – Villasimius.