Trovaprezzi.it, lockdown spinge costo notebook ma rallenta abbigliamento

Roma, 26 nov. (Labitalia) – "Abbiamo notato un andamento dei prezzi medi di categoria in decrescita, come da aspettativa (dato il lockdown e la permanenza a casa), per le categorie dedicate all'abbigliamento. Tendenza inversa, invece, per i notebook che hanno avuto un aumento rilevante ad aprile, influenzato da smartworking e didattica a distanza".

A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia.

Da una rilevazione realizzata per Adnkronos/Labitalia emerge che il prezzo medio di un notebook a febbraio era pari a 811,77 euro, per arrivare a 1.1.51,65 euro ad aprile. A maggio si assiste ad un rallentamento con un prezzo medio pari a 787,50 euro fino a 846,66 euro a luglio.

Dal mese di agosto, invece, si assiste a un decremento del prezzo medio dell'offerta di notebook: 822,39 euro (agosto), 746,41 euro (settembre), 684,75 euro (ottobre), 675,78 (novembre).

Il prezzo medio delle offerte per l'abbigliamento uomo, donna e bambino si assiste ad una diminuzione fino al mese di luglio, per poi aumentare fino al mese di novembre. In particolare per l'abbigliamento maschile: 124,52 euro a febbraio, 107,21 euro a marzo, 75,88 euro ad aprile, 66,18 euro a maggio, 67,46 euro a giugno.

E poi 70,03 euro a luglio, 85,61 euro ad agosto, 95,91 euro a settembre, 123,92 euro a novembre e 143,70 a dicembre.

Per l'abbigliamento femminile, il prezzo medio delle offerte mostra il seguente andamento: 141,75 a febbraio, 110,59 euro a marzo, 83,79 euro ad aprile, 68,17 euro a maggio, 78,30 euro a giugno. E poi, anche in questi caso si risale: 91,20 euro a luglio, 110,46 euro ad agosto, 130,52 euro a settembre, 151,79 euro a ottobre e 154,29 a novembre.

Per l'abbigliamento bambino, Trovaprezzi.it, ha rilevato la seguente variazione di prezzi: 82,13 euro a febbraio, 72,52 euro a marzo, 56,22 euro ad aprile, 61,61 euro a maggio, 52,14 euro a giugno. Per poi anche in questa fascia di età risalire a 56,11 euro a luglio, 63,49 euro ad agosto, 66,31 euro a settembre, 80,95 euro a ottobre e 83,26 a novembre.