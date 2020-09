Coronavirus: lo studio, mascherine filtranti spesso non calzano bene alle donne

Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) – Le mascherine filtranti, ormai presidio irrinunciabile anti-Covid, a volte non si adattano correttamente al viso di chi le indossa, soprattutto nel caso delle donne. Lo evidenzia uno studio australiano su 'Anesthesia' (rivista dell'Associazione degli anestesisti): secondo gli autori le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 ed Ffp3 non si adattano sempre correttamente a tutti i volti, specie quelli femminili o degli operatori asiatici, e gli ospedali possono non avere tempo e risorse finanziarie per garantire che ogni dipendente abbia un dispositivo della giusta misura.

"E' vero, ci sono dei problemi e non solo nel caso delle donne, per via della dimensione e della forma del viso", spiega all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco.

"Per gli uomini a creare problemi è anche alla presenza della barba, sconsigliata nel caso delle mascherine Ffp2 ed Ffp3: al massimo sono 'consentiti' dei baffetti", aggiunge Pregliasco. "Una protezione soddisfacente sarà fornita solo se i dispositivi facciali filtranti si adattano correttamente al viso dell'individuo, fornendo una perfetta tenuta facciale", spiega Britta von Ungern-Sternberg, co-autrice senior dello studio, del Perth Children's Hospital – The University of Western Australia a Perth.

"La protezione diminuisce in presenza di una perdita – avverte – poiché l'aria non filtrata verrà aspirata all'interno della mascherina".

L'analisi australiana ha rilevato che i dispositivi filtranti si adattano al viso dell'85% delle donne e del 95% degli uomini. Percentuali più elevate sono state riscontrate nei caucasici (90%) rispetto agli asiatici (84%). E percentuali particolarmente basse sono state riportate nelle donne asiatiche, dove la media è del 60%.

"A creare problemi nel caso delle donne sono soprattutto le mascherine chirurgiche", riprende Pregliasco.

Per ovviare "noi in ospedale – dice il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano – usiamo anche le visiere, per garantire una maggior sicurezza agli operatori".