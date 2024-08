Flavio Tosi si candida alle regionali in Veneto: “Vannacci è un fascista”

Flavio Tosi, coordinatore veneto di Forza Italia ed ex sindaco di Verona, si è candidato come successore del governatore Luca Zaia. Il politico ha attaccato il generale Vannacci.

Flavio Tosi, coordinatore veneto di Forza Italia ed ex sindaco di Verona, da poco eletto al Parlamento europeo, si è candidato come successore del governatore della Regione, Luca Zaia. “Il mio nome è sul tavolo. Vediamo gli altri quali sono” ha dichiarato in un’intervista a La Stampa. La sua candidatura è stata rilanciata nei giorni scorsi da Antonio Tajani, che ha presentato Tosi come un candidato “che ha le carte in regola per vincere e governare bene“.

Tosi ha parlato del suo rapporto con la Lega, per cui ha militato dal 1994 al 2015. “Ormai la Lega è tutto e il contrario di tutto. Salvini è stato strategico a candidare il generale Vannacci alle Europee perché sennò andava al 7%. Ma Vannacci, per la Lega, è e sarà un problema” ha dichiarato. Secondo il politico, Roberto Vannacci rappresenta “l’esatto opposto rispetto al Carroccio che ho conosciuto io“. “Bossi diceva: “Mai con i fascisti”. Non so se Vannacci si definisce fascista, ma per tutti i richiami che fa e per le posizioni che assume di fatto lo è” ha aggiunto il coordinatore veneto di Forza Italia.

Flavio Tosi attacca Vannacci: gli attacchi di Bossi nei suoi confronti

L’attacco di Flavio Tosi nei confronti di Vannacci ha ricordato, come riportato da Open, quando Umberto Bossi aveva screditato proprio il coordinatore veneto di Forza Italia. “Tosi è uno str**zo, ha tirato nella Lega un sacco di fascisti, cosa che non può essere sopportata per molto” dichiarava Umberto Bossi nel lontano 2011, quando Tosi era sindaco di Verona. Nel 2023, a Tagadà, Tosi ha parlato nuovamente di fascismo, definendo se stesso come una persona “di destra” con “tanti amici nell’estrema destra“.