Il sinistro mortale è avvenuto questo pomeriggio sulla Statale 17, che unisce le città dell’Aquila e Foggia.

Foggia, incidente sulla Statale 17

La vittima è una ragazza di 20 anni originaria di Benevento, di cui però ancora non si conoscono le generalità. Stava percorrendo la strada in direzione Campobasso quando, lungo la Variante di Volturara, è stata coinvolta in un frontale con un’altra auto. Immediato l’intervento del 118, che ha raggiunto il luogo dell’impatto con l’elisoccorso. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Lucera, che hanno aiutato a mettere in sicurezza l’area. Il conducente della seconda macchina, un uomo di 59 anni, ha riportato alcune ferite. Le indagini sono state affidate alla Polizia stradale, che dovrà eseguire i rilievi e determinare l’esatta dinamica dello scontro ed eventuali responsabilità.

Disagi alla circolazione

Il tratto di strada coinvolto nel sinistro è stato chiuso al traffico, per consentire alle forze dell’ordine di svolgere i dovuti accertamenti. Il personale Anas, presente sul posto, ha fatto sapere che la Statale 17 “è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 10, nel comune di Volturino”.