Taylor Swift ha donato 100mila dollari alla famiglia di Lisa Lopez-Galvan, l’amata conduttrice radiofonica di “Taste of Tejano” di KFF.

Kansas City, la donazione di Taylor Swift dopo la sparatoria

Più di 20 persone sono rimaste ferite nella sparatoria alla parata per la vittoria del Super Bowl dei Kansas City Chiefs mercoledì scorso. La donna, 43enne di origine messicana, è stata tuttavia l’unica vittima. A seguito della notizia della morte, è stata istituita in sua memoria una raccolta fondi, sulla piattaforma GoFundMe, con l’obiettivo di raccogliere 75mila dollari. A partire da venerdì pomeriggio, i contributi hanno superato i 260mila dollari totali. Tra coloro che ne hanno preso parte c’è anche Taylor Swift, che ha partecipato con due donazioni da 50mila dollari. “Vi invio le mie più sentite condoglianze sulla scia della vostra devastante perdita” ha scritto la cantante.

Il ricordo delle vittime

Gli spari hanno ferito circa 22 persone, tra cui otto minorenni. Anche Travis Kelce, stella dei Chiefs e fidanzato della pop-star, ha dato il proprio contributo devolvendo circa 100mila dollari a favore della raccolta fondi coordinata dalla squadra di football americano e dall’organizzazione United Way.

Fermati i sospettati

La sparatoria ha avuto luogo mercoledì pomeriggio a Kansas City, durante la parata per celebrare la vittoria del Super Bowl dei Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers. Secondo quanto riportato dalla polizia sembrerebbe che due giovani siano stati accusati in relazione all’accaduto. I sospetti, due minorenni non identificati, sono attualmente detenuti con l’accusa di detenzione di armi e resistenza all’arresto, secondo una dichiarazione del tribunale della contea di Jackson.