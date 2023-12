Classifica del Time: Taylor Swift personaggio del 2023

Time ha designato Taylor Swift come “Persona dell’anno 2023”. La cantautrice statunitense ha superato otto finalisti, tra cui Vladimir Putin, Xi Jinping, Carlo Terzo, Jerome Powell, Sam Altman (Ceo di OpenAI) e i magistrati coinvolti nel processo a Donald Trump.

Taylor Swift persona dell’anno 2023, la classifica del Time

È la prima volta che Time sceglie una figura dell’intrattenimento per questo riconoscimento. Taylor Swift, celebre per il suo impatto culturale e imprenditoriale, ha ottenuto il titolo grazie al successo del suo tour “The Eras Tour” nel 2023, diventando un fenomeno culturale e sociale. I quattro album rilasciati durante il periodo, insieme a annunci e presentazioni di nuovi progetti, hanno contribuito al suo trionfo. Il film del tour ha ottenuto incassi record.

Taylor Swift personaggio del 2023: “narratrice dell’era moderna”

Oltre alla sua carriera musicale, Time riconosce il ruolo di Swift come “maestra narratrice dell’era moderna”, utilizzando la musica pop e i media per creare un mondo narrativo interattivo. La cantautrice ha affrontato dispute legali sui diritti delle sue canzoni, portandola a ripubblicare gli album per diventarne proprietaria al 100%, iniziando una rivoluzione nell’industria musicale. Questo riconoscimento di Time sottolinea il contributo significativo di Taylor Swift nel corso del 2023.