Taylor Swift rinvia il concerto in Brasile dopo la morte di una fan per il caldo

Taylor Swift ha deciso di rinviare la data del suo concerto previsto ieri sera a Rio de Janeiro, Brasile. La causa del rinvio è il caldo estremo che si è registrato in questi giorni, arrivando anche a punte di 59° in città.

Il messaggio di Taylor Swift

Scrive la cantante su Instagram, dopo aver deciso di rinviare il concerto di Rio. “Sto scrivendo questo dal mio spogliatoio allo stadio. E’ stata presa la decisione di posticipare lo spettacolo di stasera a causa delle temperature estreme a Rio. La sicurezza e il benessere dei miei fan, dei miei colleghi artisti e della troupe devono sempre venire al primo posto.”

La morte di una fan

La decisione arriva in seguito alla morte di una fan, presente alla tappa precedente dell’Eras Tour di Taylor Swift, sempre in Brasile. La ragazza, una 23enne, si è sentita male per il troppo caldo a inizio dello spettacolo. Soccorsa e trasportata in ospedale è purtroppo deceduta un’ora dopo il suo arrivo.

Il dolore di Taylor Swift

Più volte Taylor Swift ha interrotto lo spettacolo per chiedere che venisse portata dell’acqua al pubblico. Dopo aver saputo la notizia della morte della ragazza, la cantante ha deciso di postare questo messaggio: “Non riesco a credere che sto scrivendo queste parole col cuore a pezzi. Non so come esprimere quanto sono devastata. So poco di quanto è successo se non che era incredibilmente bella e troppo giovane.”