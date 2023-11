Rio de Janeiro, 17 nov. (askanews) – La statua del Cristo Redentore si è illuminata in onore della cantante Taylor Swift, una serie dei giochi di luce hanno dato il “Benvenuto in Brasile” all’artista americana che arriva a Rio de Janeiro per eseguire tre concerti. L’omaggio a Taylor Swift è stato voluto dei fan della cantante, conosciuti come Swifties.