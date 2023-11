Prima di iniziare il suo concerto a Napoli, Elodie ha chiesto un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin. La cantante romana ha voluto rendere omaggio alla 22enne uccisa dall’ex fidanzato.

Elodie chiede un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin durante il concerto di Napoli

Prima di iniziare il suo concerto a Napoli, Elodie ha chiesto al pubblico un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin. La cantante romana, sempre attenta a tematiche sensibili come quella della violenza sulle donne, ha voluto rendere omaggio alla 22enne di Vigonovo. La giovane è stata trovata morta nei pressi del lago di Barcis, uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, che è stato arrestato in Germania.

Il commosso applauso del pubblico al concerto di Elodie

Il pubblico del Palapartenope, dopo il minuto di silenzio richiesto dalla cantante, si è sciolto in un commosso applauso in onore di Giulia Cecchettin. Il video di questo momento così intenso ed emozionante ha fatto il giro dei social, dove tanti hanno condiviso immagini in segno di solidarietà per la giovane donna uccisa e la sua famiglia, che per una settimana ha sperato di poterla riabbracciare. Speranza distrutta per mano di Filippo Turetta.