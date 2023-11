Tragico epilogo per la 22enne Giulia Cecchettin, trovata morta nei pressi del lago Barcis (Pordenone). Dopo essere scomparsa per diversi giorni, a far temere il peggio per la giovane è stato un filmato in cui, secondo quanto riportato dai media, si vedrebbero Giulia e il suo ex, Filippo Turetta, litigare.Quest’ultimo avrebbe colpito violentemente Giulia per poi farla entrare nella sua Punto Nera.

Giulia Cecchettin, il cugino: “Filippo l’ha uccisa”

Intervistato da Lapresse, Giovanni, cugino di Giulia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non c’è più niente da dire, Filippo ha ucciso mia cugina. Spero che trovino quel vigliacco, se non si è già ammazzato anche lui”. l’auto di Turetta è stata segnalata in Austria, ma al momento del giovane non si sa nulla. Su di lui pende un mandato di cattura internazionale.

Giulia Cecchettin: il ricordo del fratello

Davide Cecchettin, fratello di Giulia, ha scelto i social come mezzo per condividere il profondo dolore causato dalla scomparsa della sua amata sorella. Sul suo profilo Instagram, Davide ha pubblicato un’immagine che ritrae Giulia mentre abbraccia affettuosamente un orsacchiotto di peluche, accompagnata dalla dedica: ‘Ti amo susumina’. Questa era l’affettuosa denominazione con cui Davide amava chiamare la sorella.

Giulia Cecchettin, la famiglia: “Ora è il momento del dolore”

La famiglia di Giulia ha fatto sapere tramite le parole dell’avvocato Stefano Tigani: “Adesso è il momento del dolore e di stringersi attorno alla famiglia. Ora è anche il momento di individuare le responsabilità e le dinamiche di questa vicenda, per le quali ci affidiamo ancora alle forze dell’ordine”.