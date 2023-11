Morte Giulia Cecchettin, la sorella Elena sui social: "Ti voglio bene". I legali: "È il momento del dolore"

La sorella di Giulia, Elena, ha condiviso parole struggenti sui social: "Rest in power, I love you".

Per la famiglia di Giulia Cecchettin questa è l’ora più buia. Il corpo della ventiduenne è stato ritrovato nelle vicinanze del lago Barcis. Proprio in queste ultime ore sono arrivate attraverso i social le parole piene di dolore della sorella Elena che, citando la scrittrice Valeria Fonte, ha scritto in una story: “È stato il vostro bravo ragazzo”. Sempre su Instagram ha condiviso un selfie con la sorella e ad accompagnare lo scatto, una frase dolcissima: “I love you”.

Morte Giulia Cecchettin, le struggenti parole della sorella

In un altro post condiviso sui social, la sorella Elena ha scritto: “Per te bruceremo tutto”, mentre il fratello ha pubblicato uno scatto di Giulia che abbraccia un orsacchiotto: “I love you, susumina”, sono state le parole affettuose del giovane. Così invece il legale che sta seguendo la famiglia Cecchettin: “Adesso è il momento del dolore e di stringersi attorno alla famiglia. Il lavoro degli investigatori ha portato intanto a ritrovare Giulia. Ora è anche il momento di individuare le responsabilità e le dinamiche di questa vicenda, per le quali ci affidiamo ancora alle forze dell’ordine”.

La sorella di Giulia Tramontano: “Se domani non torno mamma distruggi tutto”

Anche la sorella di Giulia Tramontano, Chiara ha voluto dedicare un pensiero alla ventiduenne. Attraverso Instagram ha condiviso una frase che appartiene alla poetessa e attivista peruviana, Cristina Torre Caceres: “Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.