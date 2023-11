Ex fidanzati scomparsi, emesso mandato d'arresto europeo per Filippo Turetta

Non si fermano le ricerche dei due fidanzati che dallo scorso 11 novembre non tornamo più a casa. Sequestrati abiti e dispositivi elettronici a casa di Filippo Turetta.

Sono attimi critici per le sorti di Giulia Cecchettin che da qualche giorno risulta dispersa insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta. Nei confronti di quest’ultimo è stato emesso un mandato d’arresto europeo che porta la firma della Procura di Venezia. Si ipotizza che la coppia possa aver raggiunto il confine dell’Austria.

I fari sono stati intanto puntati sul video che ha ripreso gli attimi in cui Filippo aveva aggredito Giulia: “Mi fai male”, aveva urlato la giovane. I carabinieri hanno provveduto a sequestrare abiti e dispositivi elettronici. Interpellato durante la trasmissione di Rete 4, Quarto Grado, lo zio di Giulia, Andrea ha osservato: “Non so se c’erano state delle avvisaglie nel comportamento di Filippo. Lui mi veniva descritto come ragazzo timido, in famiglia dicevano che si erano lasciati. Giulia diceva che era un po’ geloso, ma dall’essere un po’ geloso a dimostrare aggressività ce ne passa”.

“Filippo era morboso verso Giulia”

Sempre davanti alle telecamere di Quarto Grado è intervenuta un’amica di Giulia. La giovane ha descritto Filippo come una persona: “morbosa”:“Giulia non l’ha mai lasciato da solo, nonostante si fossero lasciati. A lei piaceva tanto il fatto che lui fosse così tanto premuroso”. Deve essergli scattato qualcosa nella testa di non normale […] Giulia non l’ha mai lasciato da solo, nonostante si fossero lasciati. A lei piaceva tanto il fatto che lui era così tanto premuroso”.