Una delle migliori amiche di Giulia Cecchettin ha parlato di Filippo e del loro rapporto a Mattino Cinque News. La giovane ha spiegato che il 22enne era diventato molto opprimente.

Ex fidanzati scomparsi, l’amica di Giulia: “Filippo non aveva accettato la rottura”

Una delle migliori amiche di Giulia Cecchettin, la ragazza di Vigonovo scomparsa insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, ha parlato in collegamento con Mattino Cinque News. “Giulia e Filippo si erano lasciati ancora ad agosto ma erano rimasti in buoni rapporti, uscivano insieme con il gruppo dell’università. Lui non aveva accettato la rottura, sperava sempre in un ritorno, ma per Giulia erano solo amici” ha raccontato la ragazza.

Ex fidanzati scomparsi, l’amica di Giulia: “Filippo si era fatto più opprimente”

“Nell’ultimo periodo Filippo aveva iniziato a essere un po’ più opprimente, era geloso delle amiche dell’università e Giulia aveva manifestato tra noi questa cosa anche se continuavano a vedersi come amici oltre alle uscite di gruppo. Le diceva di stare male perché ovviamente era lui a essere stato lasciato. Se Giulia avesse avuto paura di qualcosa non ci sarebbe mai uscita” ha aggiunto la ragazza. Mattino Cinque News ha mostrato in diretta la foto dell’auto in fuga scattata domenica notte, alle 00.43, a Zero Branco, in provincia di Treviso. Purtroppo nella foto non si riesce a vedere chi c’è all’interno della Fiat Grande Punto di Filippo Turetta, indagato per tentato omicidio.