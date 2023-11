Filippo Turetta è indagato per il tentato omicidio di Giulia Cecchettin. I due ex fidanzati sono scomparsi da Venezia sabato 11 novembre.

Ex fidanzati scomparsi: Filippo Turetta indagato per il tentato omicidio di Giulia Cecchettin

Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia Cecchettin, è indagato per tentato omicidio. I due ragazzi sono scomparsi dalla provincia di Venezia sabato 11 novembre e di loro non si hanno più notizie. Gli inquirenti hanno disposto alcune perquisizioni, che stanno eseguendo in queste ore. “Dopo una complessa attività disposta innanzitutto alla ricerca e al ritrovamento dei due giovani, e nel contempo diretta anche ad accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti e al loro primo esito, questo Ufficio ha disposto l’iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili” si legge in una nota della Procura. L’iscrizione del giovane nel registro degli indagati serve per poter procedere con le perquisizioni in casa di Turetta e altri accertamenti.