Da Parigi a Madrid, i colori dell'Ue sui monumenti a un mese dal voto

Roma, 10 mag. (askanews) - A Parigi l'Arco di Trionfo è stato illuminato con i colori europei per 3 ore, dalle 21 alle 24, in occasione della Giornata dell'Europa il 9 maggio. Sono stati anche proiettati messaggi per incoraggiare gli elettori a recarsi a votare tra un mese, il 9 giugno, alle elezio...

Roma, 10 mag. (askanews) – A Parigi l’Arco di Trionfo è stato illuminato con i colori europei per 3 ore, dalle 21 alle 24, in occasione della Giornata dell’Europa il 9 maggio. Sono stati anche proiettati messaggi per incoraggiare gli elettori a recarsi a votare tra un mese, il 9 giugno, alle elezioni europee. I colori dell’Ue sono apparsi anche su diversi monumenti di altri paesi del gruppo per lo stesso motivo. A Madrid, ad esempio, è stata illuminata la Puerta Del Sol con la facciata della sede della comunità di Madrid tinta di blu e con in primo piano la bandiera dell’Europa unita.