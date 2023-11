Dopo giorni e giorni di attesa è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: Giulia Cecchettin è stata ritrovata morta nelle vicinanze del lago Barcis. In queste ore, tuttavia, continua a risuonare una domanda: dove si trova Filippo Turetta? Il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, ha lanciato un appello al giovane, chiedendo che torni indietro e si costituisca. Per il ventiduenne era stato emesso nelle scorse ore un mandato d’arresto europeo.

Morte Giulia Cecchettin, l’appello del procuratore capo a Turetta: “Costituisciti”

Il procuratore Bruno Cherchi, nel parlare con i giornalisti, ha evidenziato: “È un appello al ragazzo affinché si costituisca e possa dare la propria versione dei fatti. Speravamo di non dover dare questa notizia ma la ricostruzione dei fatti che potrebbe fare Turetta sarebbe molto importante, anche per lui stesso. Per questo ribadisco: non continui questa sua fuga e si costituisca”.

Il padre è uscito di casa per riconoscere la figlia

Nel frattempo, il padre di Giulia è uscito di casa per riconoscere il corpo della figlia. Il procuratore Cherchi, interpellato da ANSA, ha spiegato: “Il corpo dovrebbe essere il suo, ma lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei Carabinieri, sul posto. Aspettiamo una conferma”.