Una mattina di commemorazione

La basilica di Santa Maria Maggiore ha aperto le sue porte alle 7 del mattino, accogliendo centinaia di fedeli desiderosi di rendere omaggio a Papa Francesco, recentemente scomparso. La lunga fila di pellegrini, composta da famiglie, gruppi di religiosi e semplici cittadini, si snodava lungo una transenna che conduceva alla tomba del Papa, contraddistinta da una semplice lapide con l’iscrizione “Franciscus”.

Questo momento di raccoglimento ha visto la partecipazione di persone provenienti da ogni parte del mondo, unite nel ricordo di un leader spirituale che ha toccato le vite di molti.

Un gesto simbolico di affetto

Sulla tomba di Papa Francesco, una rosa bianca è stata posata, simbolo di amore e rispetto. Molti fedeli, in segno di devozione, portavano con sé questo fiore, richiamando alla mente le parole del Papa riguardo a Santa Teresina. Florentine, un’infermiera originaria del Benin ma residente a Grenoble, ha viaggiato appositamente per partecipare ai funerali e rendere omaggio alla tomba. “Ha voluto una Chiesa per i poveri, il cuore del Vangelo”, ha dichiarato, sottolineando l’impatto che il Papa ha avuto sulla sua vita e sulla comunità.

Testimonianze di affetto e rispetto

Tra i pellegrini, Diana, una donna di 43 anni proveniente dall’Australia, ha espresso l’importanza di essere presente in questo momento. “Era il Papa di tutti”, ha affermato, evidenziando come la figura di Francesco trascendesse le barriere culturali e religiose. Anche Roberto, un romano di 66 anni, ha voluto rendere omaggio, nonostante la sua posizione di ateo. “A me colpì una sua frase: è meglio vivere da ateo che vivere da cristiano e parlare male degli altri”, ha detto, dimostrando come il messaggio di Papa Francesco avesse raggiunto anche chi non condivide la fede cristiana. Questo evento ha rappresentato non solo un momento di lutto, ma anche un’opportunità per riflettere sui valori di rispetto e solidarietà che il Papa ha sempre promosso.