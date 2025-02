Fondartigianato lancia l’Invito 1-2025: si consolida la sinergia con le istituzioni

–

Il 6 febbraio un webinar per presentare le opportunità

Roma, 4 febbraio 2025. Incentivare lo sviluppo di competenze dei lavoratori nei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, oltre che favorire le nuove adesioni e l’accesso alla formazione continua: con questi obiettivi Fondartigianato ha lanciato l’Invito 1-2025.

Due le Linee di finanziamento previste: la Formazione integrata con la Terza edizione del Fondo Nuove Competenze (stanziamento iniziale: 1 milione di euro) e quella dedicata alle imprese di nuova adesione e a quelle silenti, ovvero che non abbiano beneficiato di contributi dal 2017 (stanziamento iniziale: 1,5 milioni di euro).

Come indicato nell’Avviso “Il Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni” è un progetto Europa 27, cioè un’operazione di importanza strategica del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, cofinanziato dall’Unione europea. ll Fondo nuove competenze è una misura rivolta alle imprese. Favorisce l’innovazione e la nuova occupazione: punta ad accrescere le competenze di lavoratrici e lavoratori, per rispondere alle esigenze di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico. Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.

Rispetto agli strumenti attivati da Fondartigianato, a presentare i progetti possono essere i singoli datori di lavoro o le filiere formative, nelle modalità operative descritte da Sviluppo Lavoro Italia e da Fondartigianato.

Il progetto, si legge nell’Invito, potrà riguardare uno o più ambiti di innovazione tra quelli previsti dall’Avviso di FNC3. In particolare: sistemi tecnologici e digitali, introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale, sostenibilità e impatto ambientale, economia circolare, transizione ecologica, efficientamento energetico, welfare aziendale e benessere organizzativo. Il progetto potrà articolarsi in uno o più percorsi. Ciascun lavoratore dovrà dedicare allo sviluppo delle competenze tra le trenta e le centocinquanta ore. Nel caso di disoccupati da assumere con contratti stagionali nel settore turismo e agricoltura, il numero minimo di ore è ridotto a venti.

Oltre ai lavoratori già inseriti all’interno dell’azienda che presenta il progetto formativo, la Linea FNC3 prevede la possibilità di coinvolgere anche disoccupati preselezionati e disoccupati formati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale.

La seconda Linea prevista dall’Invito 1-2025 è la Linea 8, dedicata agli interventi cosiddetti “Just In Time” e rivolta alle imprese di nuova adesione e a quelle che non hanno beneficiato di contributi negli ultimi otto anni. Per “nuova adesione” si intende l’impresa che abbia aderito al Fondo da non oltre tre mesi la presentazione del progetto e che non abbiano mai beneficiato di contributi del Fondo ivi inclusi quelli di cui alla Linea FNC3 del presente Invito. Novità sul fronte dei plafond (si passa da cinque a tre) e del numero finanziabile di ore di formazione (ora sono sessanta).

L’Invito sarà altresì un importante banco di prova in vista dell’adozione del sistema di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2024). Grazie a questo sistema, sarà previsto il rilascio di documenti di messa in trasparenza, validazione o certificazione delle competenze acquisite.

Le competenze dovranno poi essere ricondotte ai repertori delle qualificazioni di riferimento in ambito nazionale ed europeo, come l’Atlante del Lavoro, il Quadro Comune europeo di riferimento (QCER) per ciò che riguarda le competenze multilinguistiche, quello riferito all’imprenditorialità (EntreComp), alle competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp), nonché gli standard di competenze stabiliti nell’ambito dell’indagine internazionale dell’OCSE-PIAAC, per ciò che riguarda le competenze matematiche e numeriche.

La Linea dedicata a FNC3 testimonia la forte sinergia con le istituzioni, a riprova dell’impegno del Fondo per dare concreta attuazione alla misura che il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso per migliorare la competitività del sistema produttivo del Paese, attraverso l’aggiornamento delle competenze.

Il 6 febbraio 2025 alle ore 15 Fondartigianato terrà un webinar online, in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale del Fondo. Maggiori dettagli sull’iniziativa sul sito web www.fondartigianato.it.

Per informazioni sulla modalità di presentazione di progetti per il nuovo Invito, le imprese possono scrivere a: info@fondartigianato.it.

FONDARTIGIANATO è un ente costituito da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL. Istituito a seguito della legge 388/2000, è il primo Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua costituito in Italia. Nasce nel 2001 con il compito di gestire lo 0,30% della contribuzione versata obbligatoriamente dalle aziende all’INPS. Persegue le finalità di finanziare la formazione professionale e favorire la competitività e l’occupabilità delle imprese e dei lavoratori che vi aderiscono. Ad oggi conta circa 150mila aziende e 600mila lavoratori aderenti.

