Formazione, Pretto (CUOA): "Con nostri master alta qualità e attenzione a cultura d’impresa moderna"

Vicenza, 2 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il vero valore di un master CUOA risiede innanzitutto nell’alta qualità dell’offerta formativa, e nella costante attività di sensibilizzazione e informazione sui temi che riguardano la cultura d’impresa moderna”. Lo afferma Alice Pretto, presidente dell'Associazione alunni CUOA, al Graduation day 2025, organizzato al Teatro comunale di Vicenza, durante il quale 224 studenti hanno ricevuto il diploma.

Agli alunni della business school con la più antica tradizione in Italia vengono infatti fornite “conoscenze solide e concrete, capaci di generare un impatto positivo nel mondo del lavoro – spiega Pretto – ciò che rende davvero unico il Master CUOA è la possibilità di entrare a far parte di una community affiatata, composta da oltre 6.000 persone tra giovani laureati, manager, professionisti e imprenditori, un network esteso che ha l’obiettivo di offrire occasioni di confronto e formazione continua”.

L’esperienza CUOA non si esaurisce quindi al termine del master, ma “prosegue nel tempo grazie alle relazioni costruite, agli eventi dedicati e alla continua apertura a nuove occasioni di sviluppo personale e professionale” conclude. Nella serata della cerimonia dei diplomi si è tenuta anche la trentesima edizione della consegna del Master honoris causa of business administration, la speciale onorificenza di CUOA che esalta e valorizza il merito e la carriera di personalità di spicco del panorama imprenditoriale e manageriale nazionale. Ad esserne insignito è stato Giovanni Ferrero, Presidente del Gruppo Ferrero.