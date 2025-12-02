Formazione, Visentin (CUOA): "Formiamo talenti e leader del futuro da quasi 70 anni'

Vicenza, 2 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il 'Graduation day' non è soltanto un momento di festa, è anche l’occasione per ricordare il ruolo che CUOA ha nel sostenere i talenti e nel formare i leader del futuro. Da quasi 70 anni, infatti, la nostra business school a...

Vicenza, 2 dic. (Adnkronos/Labitalia) – "Il 'Graduation day' non è soltanto un momento di festa, è anche l’occasione per ricordare il ruolo che CUOA ha nel sostenere i talenti e nel formare i leader del futuro. Da quasi 70 anni, infatti, la nostra business school accompagna la crescita di persone e imprese con una formazione che unisce concretezza, visione e innovazione.

Vedere i nostri studenti arrivare a questo traguardo ci rende orgogliosi”. Sono le parole di Federico Visentin, presidente di CUOA business school, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi ai 224 studenti che concludono la propria formazione presso la scuola di management di più antica tradizione in Italia, svoltasi al Teatro comunale di Vicenza.

“Questa giornata è un modo per riconoscere il loro percorso e un’occasione per rinnovare il nostro impegno nell’offrire strumenti e opportunità che permettano di portare un impatto positivo nel mondo del lavoro", prosegue Visentin. "È questo lo spirito che guida da sempre CUOA, la nostra storia e il nostro modo di fare formazione, e continuerà a farlo anche in futuro”, conclude.

Il Graduation day non è stato il solo focus della giornata organizzata da CUOA. Si sono infatti celebrati anche i 30 anni del Master honoris causa of business administration, la speciale onorificenza con cui CUOA valorizza merito e carriera di profili di spicco del panorama imprenditoriale e manageriale italiano. A ritirare il riconoscimento per l’edizione 2025 è stato Giovanni Ferrero, presidente del Gruppo Ferrero.