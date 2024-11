Formiche in casa: da dove arrivano

Alcuni insetti sembrano essere onnipresenti in casa perché attirati da qualche odore o golosi di alimenti particolari. È proprio il caso delle formiche, insetti piccoli ma davvero fastidiosi se si trova una fila in casa. Sapere come prepararsi ad affrontare è utile per evitare un’invasione di questa specie e quali rimedi sono maggiormente adatti.

Formiche in casa

Marroni, rossastre o bicolori sono le formiche in casa che arrivano perché attirate dal cibo o dalle briciole che trovano dal momento che sono insetti particolarmente golosi. In natura ne esistono migliaia di specie anche se quella nera è la più comune e noiosa, oltre a essere quella maggiormente presente nelle abitazioni.

Riuscire ad allontanarle e tenerle a distanza è molto importante dal momento che alcune specie, soprattutto le più infestanti, tendono a danneggiare il legno e quindi i mobili presenti. La formica bicolore, la bruna o la carpentiere sono solo alcune delle specie che possono arrivare a causare danni ai mobili dell’appartamento rosicchiando il legno.

Per coloro che non vogliono usare prodotti chimici, si può optare per dei rimedi casalinghi che funzionano molto bene per sbarazzarsi delle formiche. la polvere di gesso è un rimedio efficace poiché è possibile creare una barriera o un muro che questi insetti non riescono a oltrepassare. gli oli essenziali a base di limone o lavanda sono mal visti.

Si consiglia di posizionare alcune ciotole contenenti questi oli nella cucina, il luogo della casa dove vi è una maggiore presenza di questo insetto. Le spezie come la cannella, ma anche il bicarbonato di sodio o fondi del caffè sono ulteriori soluzioni per cacciare questi parassiti dalla propria abitazione.

Formiche in casa: come arrivano

Oltre ai rimedi naturali vari per tenere lontano le formiche, bisogna anche capire come questi esseri entrano nella casa creando, in alcuni casi, delle vere e proprie colonie. Che sia la stanza o la cucina, ma anche altri ambienti, entrano nella casa perché sicuramente hanno trovato una fonte di cibo particolarmente attrattiva.

Non solo alimenti o piatti pronti, ma questi insetti sono anche attratti da altri insetti quali cocciniglia e anfidi presenti nelle piante che si hanno sul balcone o sul davanzale. Proprio queti insetti secernono una sostanza particolarmente dolce di cui le formiche sono ghiotte dal momento che amano gli aromi e i sapori dolci.

Non appena riescono a trovare una fonte di sostentamento, le formiche emettono un richiamo od odore che le mette in contatto con le altre specie per cui la casa rischia di essere infestata da questi insetti. A quel punto, può sopraggiungere una fila di formiche, magari dai rivestimenti del pavimento, dalle fessure dei muri o dietro gli armadi a muro che sono angoli da tenere d’occhio.

Formiche in casa: soluzione

La soluzione migliore per evitare una fila di formiche in casa è affidarsi a rimedi che siano efficaci e duraturi, soprattutto nel lungo periodo. Un dispositivo quale Ecopest Home è sicuramente il migliore per tenere alla larga questi esseri dal momento che non è dannoso e agisce in modo immediato e rapido, oltre a essere un’opzione a pesticidi e prodotti chimici.

Un repellente diverso dai soliti in commercio poiché non ha effetti collaterali o controindicazioni. Un repellente che presenta dimensioni compatte e dal design facile da usare che, usando l’azione di interferenza magnetica e ultrasuoni, fa in modo che questi insetti evitino di avvicinarsi all’abitazione creando così un ambiente protetto.

L’uso di questo repellente permette un ambiente più accogliente e sano per gli esseri umani e animali domestici. Occupa poi una superficie di 250 metri quadrati per una sicurezza totale della casa sconfiggendo qualsiasi insetto: dalle mosche alle termiti, passando per le vespe, le zanzare, ma anche i ragni e i roditori.

Una formula che funziona a tutte le ore del giorno e della notte collegandolo alla presa di corrente. Non è dannoso né fonte di disturbo. Silenzioso ed ecologico in quanto rispetta l’ambiente non avendo neanche pile da dover smaltire.

Per l’ordine il consumatore deve affidarsi al sito ufficiale di questo prodotto che è esclusivo e originale. Compila poi il form con i propri dati per una verifica da parte dell’operatore che vi contatterà andando poi a evadere l’ordine. Il repellente Ecopest Home ha un costo di 49,90€ da pagare con contanti, carta di credito o Paypal.