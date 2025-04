Formiche in casa: perché ci infestano e come prevenirne la presenza

Le formiche in casa sono una presenza quasi inevitabile. Vediamo perché e come allontanarle.

Le formiche arrivano nelle nostre case alla ricerca di cibo e riparo e, sebbene non rappresentino un pericolo per la nostra salute, possono contaminare gli alimenti e danneggiare le strutture. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come individuarle e quali strategie adottare per allontanarle definitivamente.

Esistono molte specie di formiche, ma non tutte infestano le abitazioni né rappresentano un rischio per l’uomo. Le più comuni nelle nostre case sono la Formica Nera e la Formica Faraone. Questi insetti, che lavorano sempre in squadre molto ben organizzate, grazie ai feromoni, richiamano rapidamente l’intera colonia nelle nostre dimore.

La natura che si risveglia, le giornate più lunghe e più calde, tipiche della primavera e l’estate, segnano anche il risveglio delle formiche che, sebbene importanti per l’ecosistema, in casa possono causare una serie di problemi. Individuare la loro presenza e accertarsi di essere o meno alle prese con un’invasione da parte loro è sempre molto importante, non solo per una questione di igiene, ma anche di sicurezza personale.

Come per la maggior parte degli altri insetti, le formiche amano nascondersi in spazi piccoli e bui e, poiché in casa nostra possono trovare cibo e acqua, possiamo ritrovarcele facilmente nel bagno, in cucina e in ogni altro ambiente dove vi è una perdita di acqua.

Di dimensioni piccolissime, le formiche arrivano nelle nostre case anche passando attraverso le crepe o le fessure che si formano lungo le pareti, intorno alle porte o alle finestre. Sigillare accuratamente questi punti di ingresso, dunque, può impedire alle formiche di entrare in casa. Allo stesso tempo, abbiate cura di mantenere le vostre case sempre pulite e in ordine e di eliminare immediatamente ogni traccia o residuo di cibo, sia umano che animale. Prestate attenzione anche agli avanzi, che dovranno essere ben chiusi in contenitori ermetici. Di tanto in tanto, potrebbe essere una buona norma anche quella di ispezionare le vostre case e riparare ogni eventuale perdita idrica.

Nonostante le accortezze che si adottano, la presenza delle formiche in casa, ad un certo punto, diventa quasi inevitabile. E’ per questo motivo che, oltre a tenere sempre la casa pulita e ordinata, possiamo fare affidamento su misure extra, che si preoccupano di prevenire la presenza degli insetti in casa e di allontanare quelli già presenti.

