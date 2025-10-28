Forum Risk management, ad Arezzo premio per l’innovazione basata sull'Ai

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Il Forum Risk management in Sanità dà appuntamento ad Arezzo Fiere e Congressi dal 25 al 28 novembre ad oltre 15mila professionisti, docenti, operatori sanitari. Particolare spazio sarà dato all'uso dell'Ai. Il Forum Risk management, ...

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) – Il Forum Risk management in Sanità dà appuntamento ad Arezzo Fiere e Congressi dal 25 al 28 novembre ad oltre 15mila professionisti, docenti, operatori sanitari. Particolare spazio sarà dato all'uso dell'Ai. Il Forum Risk management, infatti, già ricco di eventi che segneranno il cambiamento della Sanità pubblica e privata, tra le novità assegnerà il premio Award in Sanità: eccellenze a confronto.

"Il premio – afferma Vasco Giannotti, presidente Forum Risk Management in Sanità – intende valorizzare i progetti svolti all’interno di aziende sanitarie pubbliche che fanno uso dell’Intelligenza artificiale (Ai) e si distinguono per un’elevata innovazione, un impatto clinico ed organizzativo dimostrato e un potenziale di miglioramento della vita dei pazienti e dei cittadini".

In concreto, grazie al contributo dell'Ai, la Sanità italiana potrà e dovrà essere sempre più vicina ai cittadini grazie a percorsi di accesso semplificati. L’idea del premio , prosegue Giannotti, "arriva da lontano. Due anni fa, all’interno del 'Forum Risk del Friuli' svoltosi a Villa Maninin sono iniziati i lavori sul progetto dell'Ai. L’obiettivo era quello di diffondere la cultura di un uso appropriato delle tecnologie avanzate e le possibili applicazioni per un Ssn chiamato a rinnovarsi".

Protagonisti del prossimo Forum Risk saranno tutti i soggetti coinvolti: infermieri, medici, Direttori sanitari, Direttori generali, cittadini sono chiamati a portare il proprio contributo in termini di idee e di proposte; l’avvento dell'Ai sono e siamo certi che agevolerà questo processo. "Fondamentale in tal senso – prosegue Giannotti – sarà il giorno 27 novembre, giorno nel quale si celebrerà l’Assemblea dei Direttori generali e in altra data quello dei Direttori sanitari provenienti da tutta Italia che tracceranno le linee di gestione delle aziende e della gestione sanitaria più in generale".

La Città di Arezzo, "ancora una volta – conclude Giannotti – sarà chiamata ad essere il più grande laboratorio di idee e proposte che invieremo al Parlamento perché si possa giungere, nel più breve tempo possibile ad una riforma di un Servizio sanitario nazionale ancora più moderno, funzionale, sociale, vicino a chi soffre. Per realizzare questo progetto vi invito a partecipare al 20 Forum Risk, iscrivendovi sul sito ".

Il concorso – riporta una nota – è rivolto a tutte le aziende sanitarie pubbliche. In questa prima edizione il premio è articolato in cinque aree applicative: 1. Chirurgica, 2. Diagnostica, 3. Medica, 4. Accesso ai servizi per i cittadini – Sistema di gestione della relazione con i cittadini, 5. Formazione sull’uso delle tecnologie informatiche in tema di Ia. Per ciascuna area saranno selezionati 3 progetti finalisti, annunciati entro il 15 novembre 2025.