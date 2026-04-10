Forza Italia dopo il vertice: unità, fiducia a Tajani e nodi sui capigruppo

Il vertice del 10 aprile 2026 ha sancito la fiducia di Marina e Pier Silvio Berlusconi in Antonio Tajani, mentre restano aperti i nodi su Paolo Barelli e i tempi dei congressi

Il 10 aprile 2026 si è svolto a Cologno Monzese un incontro tra Antonio Tajani e i fratelli Marina e Pier Silvio Berlusconi che ha provato a tracciare la rotta per il futuro di Forza Italia. La riunione, ospitata negli uffici Mediaset, è stata descritta dal partito come tenuta in un clima di grande amicizia e cordialità e ha visto la partecipazione anche di Gianni Letta e del dottor Danilo Pellegrino.

Dopo una panoramica sulla situazione politica, economica e internazionale, la nota ufficiale ha sottolineato la rinnovata fiducia nel segretario e la volontà di rilanciare il movimento sui valori del fondatore Silvio Berlusconi.

Il contesto e la durata del vertice

L’incontro, iniziato intorno a mezzogiorno e proseguito fino al tardo pomeriggio, è stato pensato per riportare ordine dopo le tensioni interne emerse nelle ultime settimane, in particolare a seguito della sconfitta al referendum sulla giustizia.

Il faccia a faccia ha avuto lo scopo di combinare un bilancio politico con le proposte operative di Tajani per il rilancio del partito, cercando una linea condivisa. In questo quadro la parola d’ordine è stata unità: la famiglia Berlusconi ha chiarito il proprio sostegno, mentre il segretario ha illustrato le tappe previste per ricostruire la coesione e rafforzare la presenza territoriale.

I nodi interni: il capogruppo alla Camera

Uno dei temi più urgenti discussi al vertice riguarda la posizione di Paolo Barelli, capogruppo alla Camera e figura storica del gruppo parlamentare. In Parlamento dal 2001 e presidente della Federazione italiana nuoto dal 2000, Barelli è stato al centro di pressioni perché il gruppo a Montecitorio chiedeva un rinnovamento dopo la débâcle referendaria. La soluzione appare prossima: la sostituzione dell’attuale capogruppo sembra una questione di ore, anche se rimangono da definire gli scenari di ricollocazione per lui.

Possibili successori e mediazioni

Tra i nomi in campo per la successione circolano Giorgio Mulè, considerato dalla famiglia un profilo vicino, e figure di mediazione come Enrico Costa e Pietro Pittalis. Altre candidature citate includono Deborah Bergamini e Cristina Rossello, entrambe viste come vicine alla linea della famiglia Berlusconi. Ogni opzione comporta costi politici: indicare Mulè per esempio libererebbe la sua attuale carica di vicepresidente della Camera, ma potrebbe riaccendere frizioni interne. Per Barelli, le alternative prospettate vanno dalla presidenza di una commissione parlamentare a soluzioni che evitino incompatibilità con incarichi istituzionali.

La questione dei congressi e il ruolo di Tajani

Altro capitolo cruciale sollevato nel vertice riguarda i congressi regionali e nazionali promossi da Tajani: la road map prevedeva assise territoriali in primavera e un congresso nazionale nelle prime settimane del 2027, sulla base di un tesseramento che ha registrato circa 250mila iscritti. Questa linea ha però incontrato resistenze da parte di un’ampia area interna contraria alla trasformazione del partito in un partito delle tessere. Lombardia, Campania e Sardegna, tra le altre regioni, hanno espresso il loro dissenso.

Mediazione possibile e scenari elettorali

Una soluzione negoziata, al vaglio degli interlocutori, potrebbe essere la sospensione delle assise e lo slittamento del congresso nazionale a dopo le elezioni politiche, lasciando a Tajani la guida fino al voto. Questa opzione punta a contenere le tensioni interne senza indebolire la presenza del partito nel governo. Nel confronto è emersa anche la necessità di non compromettere la stabilità dell’esecutivo, tema sul quale sono circolate comunicazioni tra Marina Berlusconi e la presidente del Consiglio, che ha invitato alla massima prudenza per evitare ripercussioni sull’azione di governo.

Equilibri futuri e possibili sviluppi

Dal vertice è uscita una fotografia chiara: c’è la volontà di costruire una visione unitaria per il rilancio di Forza Italia, ma permangono nodi aperti che potrebbero provocare ulteriori scossoni. Il compromesso tra continuità di leadership e rinnovamento della macchina organizzativa sarà determinante nei prossimi mesi. Se alcune decisioni, come la sostituzione del capogruppo, sembrano imminenti, la definizione dei congressi e delle ricollocazioni interne resta un terreno di negoziazione che potrebbe riservare sorprese fino all’avvicinarsi delle scadenze elettorali.

Conclusione

Il vertice del 10 aprile 2026 ha segnato una tappa di ricomposizione: Tajani ha ricevuto la fiducia dei Berlusconi e sul tavolo sono arrivati piani concreti per il futuro del partito. Tuttavia, la strada per il rilancio passa ancora attraverso scelte delicate su incarichi e calendario congressuale, scelte che dovranno bilanciare l’esigenza di unità interna con la necessità di non indebolire la posizione politica nei confronti dei partner di maggioranza.