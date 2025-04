La posizione di Forza Italia sulla coalizione

In un’intervista rilasciata ad Affaritaliani.it, Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ha espresso chiaramente la posizione del suo partito riguardo alla stabilità del governo attuale. Secondo Nevi, non ci sono necessità di cambiamenti all’interno dell’esecutivo, nonostante le pressioni provenienti dalla Lega per un possibile rimpasto. “Ognuno è libero di chiedere ciò che vuole”, ha dichiarato, sottolineando che la coalizione deve lavorare insieme per discutere le candidature alle prossime elezioni regionali.

Il ruolo di Matteo Piantedosi

Nevi ha elogiato il lavoro di Matteo Piantedosi, attuale ministro dell’Interno, definendolo “uno dei migliori ministri degli Interni degli ultimi anni”. Secondo il portavoce di Forza Italia, Piantedosi sta svolgendo un ottimo lavoro e la sua presenza nel governo è fondamentale per mantenere l’equilibrio dell’esecutivo. “Se si volesse discutere di Salvini all’Interno, bisognerebbe rivedere l’intero equilibrio dell’esecutivo”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di considerare anche la situazione internazionale e le sfide economiche attuali.

Le dinamiche interne alla coalizione

Nevi ha anche commentato le dinamiche interne alla coalizione, affermando che ogni partito ha il diritto di esprimere le proprie posizioni. Tuttavia, ha ribadito che Forza Italia è impegnata a mantenere l’attuale compagine di governo, che ritiene equilibrata e funzionante. “Non chiediamo né poltrone né modifiche alla compagine di governo”, ha affermato, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per affrontare le sfide future, in particolare in vista del congresso del Partito Popolare Europeo (PPE) e delle questioni legate all’industria, all’agricoltura, all’energia e alla difesa.