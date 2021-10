Roma, 15 ott (Adnkronos) – "Quando la sinistra non ha idee sul futuro, sulle città, sulla cultura, sulla scuola ritirano fuori il fascismo. Il fascismo, come il comunismo, sono finiti, sconfitti dalla storia. Per l'Italia la priorità è il lavoro". Lo ha detto Matteo Salvini a Stasera Italia, su Retequattro.