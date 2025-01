Un’assenza prolungata dal piccolo schermo

Francesca Cipriani, nota showgirl italiana, è stata per anni una presenza costante nelle trasmissioni Mediaset, da “Colorado” ai programmi di Barbara d’Urso, fino al “Grande Fratello Vip”. Tuttavia, negli ultimi tempi, la sua presenza è diventata sempre più rara. La Cipriani ha recentemente rivelato in un’intervista al podcast “MondoCash” le ragioni della sua assenza e le difficoltà che ha affrontato nella sua vita personale. Dopo essersi sposata con l’imprenditore Alessandro Rossi, la showgirl ha espresso il desiderio di diventare madre, ma ha dovuto affrontare problemi di salute che hanno ostacolato i suoi piani di gravidanza.

Problemi di salute e desideri di maternità

Francesca ha condiviso che, a causa di una miocardite, ha dovuto sottoporsi a cure che le hanno impedito di rimanere incinta. “Ho avuto delle problematiche, ho dovuto fare delle cure perché sono stata poco bene. Ho avuto la miocardite, ho dovuto fare delle punture e mentre le fai non puoi rimanere incinta”, ha dichiarato. Nonostante le difficoltà, la showgirl e suo marito non vedono l’ora di diventare genitori, con un sogno particolare di avere una bambina. La sua lotta personale si intreccia con la sua carriera, poiché l’etichetta di “svampita” che ha recitato in tv ha iniziato a pesare sulla sua immagine professionale.

Il peso dell’etichetta e la ricerca di nuove opportunità

Francesca ha ammesso che il suo personaggio televisivo è stato un artificio creato in collaborazione con gli autori, ma ora si rende conto che quell’immagine è diventata un ostacolo. “Oggi non potrei più fare un telegiornale serio, ho perso credibilità in tal senso. Ormai sono etichettata come l’oca giuliva e invece non sono soltanto trash”, ha affermato. La Cipriani ha sottolineato che Mediaset ha cambiato la sua linea editoriale, allontanandosi dal genere “trash” che l’aveva resa popolare. Questo cambiamento ha portato a una diminuzione delle sue apparizioni in tv, lasciandola in cerca di nuove opportunità. “Mi piacerebbe fare l’opinionista, non è che voglio entrare in politica e fare il sindaco”, ha aggiunto, esprimendo il desiderio di dimostrare le sue capacità in ruoli diversi.