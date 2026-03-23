Francesca Michielin al Festival di SanNoLo: medley, coreografie e reazioni social

Francesca Michielin torna sul palco in una veste inedita: un medley coreografato al Festival di SanNoLo che ha raccolto applausi e critiche, compreso un commento di Selvaggia Lucarelli

Pubblicato il 23/03/2026, l’intervento sul palco del Festival di SanNoLo ha sorpreso il pubblico e ha riacceso il dibattito sulla trasformazione dell’immagine di alcuni artisti. Ospite d’onore per la serata finale, Francesca Michielin ha proposto un medley dei suoi brani più noti, presentandosi con una messa in scena pensata per stupire più che per acustica o intimità.

La performance è stata costruita come un piccolo show: oltre al canto, la cantante ha ballato insieme a quattro danzatrici create per somigliare a lei, con make-up, acconciature e outfit che replicavano il suo look. Questo espediente visivo ha diviso l’audience, scatenando commenti di ogni tipo sui social network e attirando l’attenzione della stampa specializzata.

La performance: scelte estetiche e scaletta

Nella scaletta del medley sono comparsi brani come Yo No Tengo Nada, Vulcano, Lava e Francesca, reinterpretati in una sequenza scenica che puntava sull’impatto visivo. L’artista ha optato per una regia in cui voce, movimento e costume si intrecciano, un approccio che enfatizza l’elemento performativo più che la tradizionale esibizione vocale. Molti spettatori hanno notato come la coreografia abbia trasformato pezzi intimi in numeri più teatrali, mettendo sotto i riflettori la volontà dell’artista di sperimentare una nuova immagine pubblica.

Dettagli tecnici e regia

La scelta di utilizzare quattro ballerine identiche come corpi di scena non è stata casuale: si trattava di un espediente per moltiplicare la figura dell’interprete e per creare un effetto di specchio scenico. Il risultato visivo è volutamente designer, concentrato su movimenti sincronizzati e transizioni studiate. In termini tecnici, la regia ha puntato su cambi luce rapidi e angolazioni che valorizzassero il gioco coreografico, mettendo in secondo piano parti più intime della canzone.

Le reazioni: critiche, ironia e commenti autorevoli

Non tutte le risposte sono state positive. Sui social si è visto un mix di ironia, scetticismo e qualche apprezzamento. Commenti come “zero originalità” o “sembra il saggio della scuola di danza” hanno raccolto molte interazioni, mentre altri utenti hanno difeso l’artista sostenendo che la sperimentazione fa parte di un percorso creativo personale. Tra le reazioni più citate è emerso il post di Selvaggia Lucarelli, che, condividendo il video, ha scritto che l’esibizione ricordava «il saggio della mia scuola di danza in prima media», frase che ha alimentato ulteriormente il dibattito.

Opinioni del pubblico e risonanza mediatica

Al di là dei singoli commenti, il sentimento prevalente sui canali social è stato di sorpresa mista a critica: alcuni avrebbero preferito ascoltare la cantante in una veste più tradizionale, ad esempio al piano, mentre altri hanno apprezzato il coraggio di uscire dalla zona di comfort. La condivisione del video da parte di molte pagine ha amplificato la discussione, con reazioni che sono andate dalla comicità alla delusione, mostrando quanto oggi l’immagine di un artista possa polarizzare il pubblico.

Contesto personale e scelte artistiche

Il gesto di Michielin si inserisce in un quadro più ampio: dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2026, concluso al 21° posto, l’artista ha parlato apertamente di un periodo di affaticamento personale e creativo, dovuto anche alle pressioni dell’industria musicale. In varie interviste ha dichiarato di aver percepito di avere il “pilota automatico” inserito, e che la volontà di rallentare e riconquistare piacere nella scrittura e nell’esecuzione l’ha spinta a ripensare al proprio percorso artistico.

Proprio per questo motivo, Michielin ha annunciato di non aver proposto brani a Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026, motivando la scelta come un tempo necessario per lavorare con calma e creare nuova musica lontano da pressioni e scadenze immediate. Al Festival di SanNoLo, inoltre, erano presenti figure di spicco come le giurate Mara Maionchi, Paola Iezzi e Petra Loreggian, oltre ai conduttori Lorello e Vincenzo De Lucia, che hanno contribuito a dare rilievo all’evento.

In sintesi, l’apparizione di Francesca Michielin a SanNoLo rappresenta non solo un colpo di scena mediatico, ma anche un tassello del suo tentativo di ridefinire sé stessa come artista. Tra applausi e critiche, la scelta di sperimentare un linguaggio coreografico più popolare lascia aperta la domanda su quale direzione prenderà la sua produzione futura e su come il pubblico reagirà ai prossimi passi creativi.