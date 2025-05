Francesco Camarda porta gioia ai bambini dell'ospedale Buzzi di Milano

Un gesto di solidarietà che scalda il cuore

Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan, ha recentemente compiuto un gesto che va oltre il campo di gioco. La sua visita al reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Buzzi di Milano ha portato un sorriso sui volti dei piccoli pazienti. Durante l’incontro, Camarda ha donato giochi e magliette rossonere, simboli di speranza e affetto per i bambini che affrontano momenti difficili nella loro vita.

Un’iniziativa che fa la differenza

La visita non si è limitata a un semplice incontro. In una cerimonia toccante, è stata anche donata una borsa di studio a una psicologa e psicoterapeuta, che collaborerà con il Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale. Questo gesto è il risultato di fondi raccolti attraverso FantaCharity, un’iniziativa che unisce la passione per il calcio al sostegno di progetti per la salute dei bambini. La borsa di studio rappresenta un importante passo avanti nel supporto psicologico per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

FantaCharity: un ponte tra sport e solidarietà

FantaCharity è un progetto innovativo che dimostra come il mondo del calcio possa essere un veicolo di solidarietà. Grazie alla collaborazione tra Rise Together Foundation e Fantacalcio, l’iniziativa ha raccolto fondi per sostenere progetti che migliorano la vita dei bambini in difficoltà. La presenza di figure come Francesco Camarda non solo aiuta a raccogliere fondi, ma porta anche un messaggio di speranza e incoraggiamento ai piccoli pazienti, mostrando loro che non sono soli nella loro battaglia.