Francesco Chiofalo ha stretto un legame romantico con una ex partecipante del programma Uomini e Donne.

Francesco Chiofalo, dopo aver chiuso la relazione con Drusilla Gucci, ha iniziato a frequentare Manuela Carriero, nota per la sua partecipazione a Temptation Island e Uomini e Donne. La notizia è stata rivelata da Manuela stessa durante un'intervista. L'innamoramento è iniziato dopo una serata a San Benedetto del Tronto, durante la quale Francesco ha confessato i suoi sentimenti per Manuela. Riguardo la fine della relazione con Drusilla Gucci, quest'ultima ha affermato che non c'era una ragione precisa per la rottura, ma una serie di piccoli fattori che hanno lentamente eroso il suo amore.

Nell’intervista ha raccontato che la loro frequentazione ha iniziato di recente, precisamente dopo una serata a San Benedetto del Tronto. Nonostante una precedente amicizia, Manuela ha ammesso di non aver mai sospettato un interesse romantico da parte di Francesco, poiché non aveva mai ricevuto alcun indizio. Tuttavia, è durante quella serata a San Benedetto, mentre chiacchierava con Carlo Marini, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, che ha notato la reazione di Francesco. Quest’ultimo ha quindi confessato i suoi sentimenti per lei e da allora la loro relazione ha preso il via.

Sia Manuela che Francesco sono impegnati professionalmente, dunque la loro conoscenza avviene in modo gradualmente. Il rinnovato Francesco Chiofalo, ora con gli occhi blu e un nuovo passaporto, ha intrapreso una nuova relazione. Chissà quanto durerà questa volta?

Per quanto riguarda Drusilla Gucci, ha dichiarato di aver terminato la relazione con Francesco poiché i suoi sentimenti per lui erano svaniti. Drusilla ha insistito sul fatto che non c’è stato un motivo specifico per la rottura, ma una serie di piccoli fattori che hanno gradualmente spento il suo amore. Ha fatto notare che forse erano troppo diversi.

Non avevamo interessi o discussioni in comune. I nostri principi e aspirazioni erano enormemente differenti. In sostanza, non eravamo destinati a stare insieme. Abbiamo solo dovuto aspettare un po’ per realizzare questa verità. Ognuno ha il suo ritmo per scoprire la realtà delle cose.