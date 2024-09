Francesco Costa si aggiudica la sessantesima edizione del Premio Estense.

Il giornalista Francesco Costa ha vinto la 60ª edizione del Premio Estense, ottenendo l'Aquila d'Oro per il suo libro "Frontiera". Costa è anche noto come autore della newsletter Da Costa a Costa e del podcast Morning.

Il giornalista specializzato in questioni statunitensi, Francesco Costa, ha trionfato nella 60ª edizione del Premio Estense, dove gli è stato assegnato l’Aquila d’Oro per il suo libro “Frontiera”, pubblicato da Mondadori. Costa, noto anche come autore della newsletter settimanale Da Costa a Costa e del podcast giornaliero Morning, ha ricevuto un giudizio positivo sia dalla giuria tecnica che da quella composta dal pubblico.