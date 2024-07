Francia: Fratoianni, 'destra si batte con proposte di sinistra'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Copiare un modello di un altro Paese? Di solito non funziona quasi mai da nessuna parte. Quello che deve interessare però è l’indicazione politica: per battere la destra, per battere la destra estrema, aggressiva, identitaria e nazionalista serve ...

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "Copiare un modello di un altro Paese? Di solito non funziona quasi mai da nessuna parte. Quello che deve interessare però è l’indicazione politica: per battere la destra, per battere la destra estrema, aggressiva, identitaria e nazionalista serve una proposta coraggiosa ecologista e di sinistra, femminista. E in Francia l’hanno costruita". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in un’intervista al Tg3.

"Le accuse di antisemitismo alla sinistra del Nuovo Fronte Popolare? Ci indigna l’idea che chi si batte per i diritti del popolo palestinese e contro i crimini di guerra del governo Netanyahu sia immediatamente etichettato in questo modo. Oppure che chi si batte per la pace e contro la guerra sia etichettato come amico di Putin. Ci indigna – conclude Fratoianni – e non lo accettiamo, li cerchino da qualche altra parte".