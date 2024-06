Francia: 'Il coraggio delle verità', Zemmour svela slogan campagna elettorale

Parigi, 18 giu. (Adnkronos) - Il presidente di Reconquête Éric Zemmour ha pubblicato su X il suo manifesto per la campagna elettorale in vista delle legislative del 30 giugno, accompagnato dallo slogan “Il coraggio della verità” e preso in prestito dal titolo dell...

Parigi, 18 giu. (Adnkronos) – Il presidente di Reconquête Éric Zemmour ha pubblicato su X il suo manifesto per la campagna elettorale in vista delle legislative del 30 giugno, accompagnato dallo slogan “Il coraggio della verità” e preso in prestito dal titolo dell'ultimo corso tenuto dal filosofo Michel Foucault nel 1984 al Collège de France a Parigi.

Lo slogan è già stato utilizzato più volte in passato. Anche l'ex premier François Fillon lo scelse per la sua campagna per le primarie di destra nel 2016. All'epoca "Il coraggio della verità" era stato ampiamente criticato anche per la somiglianza in tutto e per tutto con lo slogan utilizzato da Arnaud Montebourg, membro del Partito socialista, nelle elezioni legislative del 1997.