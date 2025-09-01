Francia: Mulè, 'Bayrou disperato perché traballa'

Roma, 1 set. (Adnkronos) – "La Francia, rispetto all’Italia, sta facendo passi indietro: oggi, dopo vent’anni dall’ultimo schiaffo dato dal governo a guida Silvio Berlusconi e sempre con un Esecutivo di centrodestra, la sua affidabilità rispetto al debito pubblico è inferiore a quella dell’Italia. Il nostro Paese è più affidabile perché ha stabilità politica, perché ha un Governo che dice quello che fa e fa quello che dice, perché i dati macroeconomici sono sotto gli occhi di tutti e tutte le agenzie di rating infatti segnano un più all’Italia.

Bayrou, che è disperato perché traballa, se ne è uscito con la storia assurda del dumping fiscale, mentre da noi si ignora un particolare da ortografia contabile e cioè che le tasse che i francesi pagano in Italia non sono recupero da evasione o un gentile omaggio ma vengono da reddito prodotto all’estero e dunque non sarebbero mai arrivate nelle nostre casse”. Lo ha affermato Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ospite a 'L’Aria che Tira' su La7.