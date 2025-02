Shock in Francia: Louise, 11 anni, rapita dopo scuola e trovata morta in un bosco nell'Essonne, a sud di Parigi.

La Francia è sconvolta dalla tragica morte di Louise, una bambina di 11 anni rapita all’uscita da scuola e trovata senza vita in un bosco poche ore dopo. Il dramma si è consumato in un piccolo comune dell’Essonne, a sud di Parigi. Venerdì, i genitori avevano dato l’allarme intorno alle 14, non vedendo tornare la figlia da scuola. Da quel momento sono scattate le ricerche, che purtroppo hanno avuto un esito tragico.

Francia, rapita a 11 anni e uccisa a coltellate

Dalle prime indiscrezioni, il corpo presenterebbe evidenti segni di percosse e numerose ferite da arma da taglio. L’autopsia, resa pubblica dagli inquirenti, ha rivelato un gran numero di lesioni provocate da un oggetto affilato in zone vitali. Un omicidio di inaudita brutalità, non solo per la tenera età di Louise, ma anche per la violenza estrema con cui l’assassino ha agito contro la piccola vittima.

Un giovane di 23 anni e la sua fidanzata di 20 anni sono stati arrestati con l’accusa di omicidio e di occultamento del cadavere. Dopo essere stati interrogati, sono stati successivamente rilasciati.

“Sono in corso indagini su sistemi di videosorveglianza per identificare l’individuo che potrebbe averla seguita mentre usciva dalla scuola”, ha spiegato il pm.

Francia, rapita a 11 anni e uccisa a coltellate: il corpo della bambina ritrovato in un bosco

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso alla polizia di ricostruire i momenti che hanno preceduto il rapimento. Louise, come ogni giorno, è uscita da scuola e si è diretta verso casa. Tuttavia, non è mai arrivata a casa sua.

In poche ore, grazie all’intenso impegno delle forze dell’ordine, è stato rinvenuto il suo corpo. La scoperta è avvenuta nel Parc des Templiers, un parco situato a circa un chilometro dalla scuola.