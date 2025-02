Tragedia nei Paesi Bassi dove una bambina di 11 anni è stata uccisa a coltellate per strada, ieri, sabato 1 febbraio, nella città di Nieuwegein. L’assassino è un 29enne, arrestato dalla polizia.

Paesi Bassi, bambina di 11 anni uccisa a coltellate: arrestato 29enne

Un giovane 29enne nei Paesi Bassi ha compiuto un omicidio che ha sconvolto un’intera comunità: l’uomo ha ucciso a coltellate una bambina di 11 anni, per strada, nella città di Nieuwegein, nei pressi di Utrecht. “La bambina è stata aggredita alle 15:00 e i medici non sono riusciti a salvarle la vita”, ha affermato la polizia.

Le indagini in corso

Le indagini sull’omicidio della bambina, sono ancora in corso, ma gli investigatori ritengono “molto concreta” la possibilità che i due “non si conoscessero affatto”. “Apparentemente, è stata accoltellata a morte dal nulla”, ha dichiarato il portavoce della polizia Wim Hoonhout al programma radiofonico Met het Oog op Morgen.

La vittima viveva nella zona, ma non nella strada in cui è avvenuto l’attacco. Era di origine eritrea e possedeva la cittadinanza olandese. Secondo alcuni residenti, l’uomo era già stato segnalato in passato per disturbo alla quiete.

Inizialmente, la polizia aveva riferito che il sospettato fosse di origine siriana, ma successivamente ha corretto l’informazione: si tratta di un uomo di 29 anni con doppia cittadinanza olandese e marocchina, residente a Nieuwegein.

“Nelle immediate vicinanze, è stato arrestato un 29enne sulla base di informazioni fornite da passanti e altre persone”, ha aggiunto la polizia regionale di Utrecht. Le autorità non hanno fornito indicazioni sui motivi dell’attacco.

Il cordoglio

L’episodio tragico è stato definito un “giorno nerissimo” per Nieuwegein. Familiari e vicini della vittima sono stati accolti presso una stazione di polizia della zona per ricevere supporto. Nel corso della giornata, si è tenuto un incontro con i residenti, a cui hanno partecipato anche la polizia e il sindaco di Nieuwegein, Van Beukering.