Una bambina di soli cinque anni è precipitata dal terzo piano di una palazzina ad Ancona, in via Rovereto, cadendo da circa sette metri di altezza. Una volta accortosi dell’accaduto, un vicino di casa della piccola avrebbe tentato di soccorrerla, prendendo la bimba in casa, nel tentativo di portarle soccorso prima dell’arrivo dei sanitari.

Bambina di 5 anni cade dal terzo piano ad Ancona

Una volta sul posto, gli operatori del 118 hanno valutato le condizioni della bambina per poi trasferirla prontamente all’ospedale materno infantile Salesi con urgenza in codice rosso. La piccola, nata nel 2019, è affetta da problemi di disabilità ed è stata portata in ospedale in codice rosso. Secondo quanto appreso dai primi accertamenti eseguiti, non ci sarebbero organi compromessi o emorragie. La bimba ora attende di essere sottoposta alla tac per verificare la presenza di eventuali fratture ossee all’ospedale pediatrico Salesi.

I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente, nel frattempo, sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, della Scientifica e delle Volanti per l’avviamento di tutti gli accertamenti per definire le cause della caduta. Gli inquirenti ora stanno raccogliendo tutti i dati necessari alla ricostruzione delle dinamiche che hanno provocato l’incidente, avvenuto attorno alle 11.15.