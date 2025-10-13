Francia: Sarkozy sarà incarcerato il 21 ottobre

Parigi, 13 ott. (Adnkronos) – A due settimane circa dalla sua condanna a cinque anni di carcere per "associazione a delinquere", a Nicolas Sarkozy è stata comunicata la data della sua incarcerazione, il prossimo 21 ottobre, nella prigione della Santé a Parigi. A darne notizia è Bfmtv che cita fonti vicine al caso.

Il 25 settembre, il tribunale penale di Parigi ha dichiarato l'ex capo di Stato colpevole di “associazione a delinquere” per aver permesso ai suoi più stretti collaboratori di contattare la Libia di Muammar Gheddafi al fine di ottenere finanziamenti illegali per la sua campagna presidenziale del 2007.

Sebbene abbia presentato ricorso contro la sentenza, Nicolas Sarkozy sarà incarcerato a causa del mandato di arresto con effetto differito e con esecuzione provvisoria emesso nei suoi confronti.