La Francia testa un nuovo missile con capacità nucleare: è la sua risposta alla Russia?

L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, e riguarda il primo test di lancio di un missile aggiornato con capacità nucleare, l’Asmpa-r, creato per poter essere lanciato da un caccia Rafale. Che sia questa la risposta della Francia alle recenti minacce della Russia sui test nucleari che vogliono effettuare ai confini dell’Ucraina?

Una risposta alla Russia?

Il suddetto test annunciato dal ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu è già avvenuto ed è stato eseguito nella giornata di ieri, 22 maggio. Il protagonista è stato l’Asmpa-r, un nuovo missile con capacità nucleare che è stato progettato per essere lanciato da un caccia Rafale. Il ministro ha tenuto a specificare che durante questa prova il razzo non aveva a disposizione alcuna testata nucleare.

Stando a quanto rivelato da Lecornu, l’aereo ha sorvolato il territorio nazionale e che lo scopo principale dell’esercitazione era quello di sostenere la credibilità dell’elemento di deterrenza nucleare aereo. Il ministro della Difesa ha poi scritto su X che questa operazione, denominata Durandal, era prevista da tempo e ha dimostrato la credibilità operativa dalla legge sulla programmazione militare per la nostra deterrenza nucleare.

Nonostante Lecornu abbia rivelato come questa esercitazione fosse già prevista, in molti suggeriscono invece che sia avvenuta per rispondere alle recenti dichiarazioni della Russia, pronta a testare delle armi nucleari tattiche nelle vicinanze dell’Ucraina.