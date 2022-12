"Franco Angeli", al WeGil prima retrospettiva sul pittore a Roma

Roma, 7 dic. (askanews) - Dall'8 dicembre al 26 marzo 2023, il WeGil di Roma, hub culturale della Regione Lazio nel cuore di Trastevere, ospita la prima retrospettiva "Franco Angeli-Opere 1958-1988". L'esposizione, promossa dalla Regione Lazio e realizzata da LAZIOcrea in collaborazione con l'Arch...

Roma, 7 dic. (askanews) – Dall’8 dicembre al 26 marzo 2023, il WeGil di Roma, hub culturale della Regione Lazio nel cuore di Trastevere, ospita la prima retrospettiva “Franco Angeli-Opere 1958-1988”. L’esposizione, promossa dalla Regione Lazio e realizzata da LAZIOcrea in collaborazione con l’Archivio Franco Angeli di Roma (presieduto da Maria Angeli, figlia dell’artista), nasce da un’idea del gallerista e collezionista Aldo Marchetti. Obiettivo promuovere la conoscenza delle opere del grande artista romano:

“É una mostra che presenta dopo tanto tempo Franco Angeli in uno spazio pubblico della sua città, e in generale in uno spazio pubblico museale, ed è un percorso completo attraverso la sua opera, dal 1958 al 1988, trent’anni di attività, dai suoi esordi all’ultimo anno della sua vita”, spiega la curatrice Silvia Pegoraro.

In mostra 74 opere uniche di Angeli: dagli esordi informali al figurativismo geometrico e metafisico, fino al 1988. “É importante anche perché ci sono molti pezzi inediti, tutti provenienti da collezioni private, difficilissimi da vedere in altre occasioni”, aggiunge la curatrice.

Giuseppe Angeli, noto in arte come Franco Angeli assieme a Tano Festa e Mario Schifano, sono tre degli artisti che meglio caratterizzano la cosiddetta “scuola di Piazza del Popolo”, spesso confusa con quella che viene definita erroneamente Pop Art italiana.

“Il percorso di riqualifica che ha fatto la Regione Lazio in questi anni su WeGil, ma anche sul Castello di Santa Severa e su tanti altri spazi è un percorso straordinario che ha portato la Regione Lazio ad avere un vero e proprio polo culturale, che è in continua espansione. Nei prossimi giorni inaugureremo il Castello di Babbo Natale, che sarà un altro degli eventi della Regione Lazio per Natale”.

L’ingresso alla mostra – aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 (esclusi 25 dicembre e 1 gennaio) – è gratuito.