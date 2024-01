Fuga di Monossido di Carbonio: 40 Intossicati tra cui cinque bambini

Arezzo è stata teatro di un incidente nella parrocchia di Pergo, situata nella frazione di Cortona, dove un’emergenza dovuta alla fuga di monossido di carbonio ha coinvolto numerosi fedeli, in particolare bambini.

Durante la celebrazione dell’Epifania

La vicenda si è svolta durante la recita dei piccoli alla celebrazione dell’Epifania, con conseguenze disastrose: 40 persone hanno accusato sintomi di intossicazione, mentre undici di loro, tra cui cinque bambini, sono stati trasportati in ospedale. Nessuno dei presenti, fortunatamente, versa in gravi condizioni. L’episodio, avvenuto nel locale adiacente alla chiesa, ha suscitato immediata preoccupazione dopo il malore di uno dei piccoli partecipanti alla recita, seguito da un susseguirsi di svenimenti tra bambini e adulti. La somiglianza con un evento simile dell’anno precedente, sempre nella stessa parrocchia, ha fatto ipotizzare la fuga di monossido di carbonio proveniente dal sistema di riscaldamento, nonostante potrebbe non trattarsi dello stesso terminale.

Scattato l’allarme nel pomeriggio

Alle 16:00 circa è scattato l’allarme, e le autorità locali, compresi i vigili del fuoco e il 118, sono intervenuti prontamente. L’Usl ha attivato il gruppo di emergenza già coinvolto nell’incidente precedente, giungendo sul posto con tre ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco. Attualmente, le autorità stanno lavorando per determinare le cause esatte dell’accaduto, non escludendo la possibilità di sequestrare l’impianto di riscaldamento coinvolto. L’elicottero Pegaso da Grosseto è stato chiamato in supporto per trasportare i due bambini in condizioni più gravi presso l’ospedale Misericordia.