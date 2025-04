Un momento di raccoglimento in piazza Santa Chiara

La piazza Santa Chiara di Assisi si è trasformata in un luogo di raccoglimento e preghiera, dove turisti e fedeli si sono riuniti per seguire i funerali di Papa Francesco. Con sgabelli pieghevoli e una semplice bottiglia d’acqua, molti visitatori americani hanno trovato posto davanti a un maxischermo, condividendo un momento di profonda emozione.

La canonizzazione di Carlo Acutis, inizialmente prevista per la stessa giornata, è stata rinviata a causa della scomparsa del Pontefice, rendendo l’atmosfera ancora più solenne.

La presenza internazionale a Assisi

Assisi, città simbolo di pace e spiritualità, ha accolto turisti da ogni angolo del mondo. Tra di loro, anche gruppi provenienti dal Giappone, che hanno cercato un contatto con la spiritualità locale. Un membro di una comitiva orientale ha avvicinato un frate per ricevere una benedizione, un gesto che racchiude il desiderio di conforto e speranza in un momento di lutto collettivo. La presenza di visitatori di diverse nazionalità ha reso l’evento ancora più significativo, sottolineando l’impatto globale che Papa Francesco ha avuto durante il suo pontificato.

La sicurezza e l’ordine pubblico

In un contesto di grande affluenza, la città è stata presidiata da un ingente numero di agenti delle forze dell’ordine e personale sanitario, per garantire la sicurezza di tutti i presenti. La gestione dell’evento ha dimostrato l’importanza di un coordinamento efficace in situazioni di grande affluenza, dove la sicurezza dei cittadini e dei turisti è fondamentale. La presenza delle forze dell’ordine ha contribuito a mantenere un clima di rispetto e tranquillità, permettendo a tutti di vivere questo momento di commemorazione in modo sereno.