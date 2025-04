La comunità piemontese si unisce per onorare la memoria del Santo Padre

Un legame indissolubile con le radici

La scomparsa di papa Francesco ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella Chiesa cattolica, ma anche tra i suoi familiari e la comunità che lo ha visto nascere. Remo Demergasso, un parente del Pontefice, ha voluto rendere omaggio alla sua memoria partecipando ai funerali nella frazione Teo di Cabella Ligure, un piccolo borgo che rappresenta le origini del Santo Padre.

La sua trisnonna e quella di Bergoglio erano sorelle, un legame che sottolinea quanto le radici familiari siano importanti per la figura di Francesco.

Una cerimonia semplice ma significativa

Nonostante il rito funebre sia stato semplificato rispetto ai precedenti, Remo ha espresso il suo parere sulla cerimonia, ritenendola eccessivamente ridondante. “Mi è sembrato troppo elaborato rispetto all’umiltà che ha sempre caratterizzato Francesco”, ha dichiarato. Questo commento mette in luce la personalità del Papa, noto per la sua semplicità e il suo avvicinamento alla gente. Remo ha aggiunto che, seppur parente alla lontana, è convinto che Francesco avrebbe preferito un funerale ancora più semplice, in linea con il suo modo di vivere.

Un momento di preghiera e riflessione

Al termine della diretta dei funerali, i presenti si sono recati nella chiesetta di Cabella Ligure, dove hanno potuto rendere omaggio alla memoria del Santo Padre. Remo ha suonato la campana, un gesto simbolico per ricordare e onorare Francesco. La comunità si è unita in preghiera, recitando il rosario, guidati dal parroco don Jairo Alzate Ocampo. Questo momento di riflessione ha rappresentato un modo per sentirsi ancora più vicini al Papa, sottolineando l’importanza della comunità nel mantenere vivo il suo ricordo.