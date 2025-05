Un furto che colpisce la cultura locale

Nel cuore del Giambellino, un quartiere di Milano noto per la sua vivacità culturale, si è verificato un furto che ha scosso la comunità. I ladri hanno fatto irruzione nel Laboratorio di Quartiere, un luogo di aggregazione e creatività, portando via diversi strumenti, tra cui un proiettore fondamentale per la rassegna cinematografica in programma.

Questo evento, che avrebbe dovuto celebrare il cinema e la cultura, è stato messo a rischio dalla malefatta, suscitando indignazione tra gli abitanti.

La reazione della comunità

Nonostante il colpo subito, la risposta della comunità è stata immediata e commovente. In pochi giorni, è stata avviata una raccolta fondi per recuperare il proiettore e garantire il proseguimento della rassegna. Grazie alla generosità degli abitanti e al supporto della città, sono stati raccolti oltre 5mila euro. Questo gesto non solo ha dimostrato la solidarietà dei residenti, ma ha anche evidenziato l’importanza del Laboratorio di Quartiere come punto di riferimento culturale.

Il recupero del proiettore e il futuro della rassegna

Fortunatamente, il proiettore rubato è stato rintracciato grazie all’intervento della polizia, che ha collaborato con i cittadini per riportare alla luce il prezioso strumento. Questo recupero ha riacceso la speranza tra gli organizzatori e gli appassionati di cinema, che ora possono tornare a concentrarsi sulla rassegna. L’evento, che si svolgerà come previsto, rappresenta non solo un’opportunità per godere di film di qualità, ma anche un simbolo di resilienza e unità per il Giambellino.