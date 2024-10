Furto banche dati: arrestato, 'documenti su traffico illecito di gas iraniano in Italia'

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Traffico illecito di gas iraniano in Italia. E' la rivelazione che alcuni presunti componenti dell'intelligente israeliana avrebbero fatto ad alcuni indagati dell'inchiesta della procura di Milano su dossier illegali. In una riunione del 7 febbraio del 20...

Milano, 29 ott. (Adnkronos) – Traffico illecito di gas iraniano in Italia. E' la rivelazione che alcuni presunti componenti dell'intelligente israeliana avrebbero fatto ad alcuni indagati dell'inchiesta della procura di Milano su dossier illegali. In una riunione del 7 febbraio del 2023 nella sede di Equalize, la società milanese di 'spionaggio' su cui si concentra l'indagine, Samuele Nunzio Calamucci, ai domiciliari, fa un breve pausa e va nell’ufficio del socio della srl ed ex superpoliziotto Carmine Gallo (domiciliari) per chiedergli di raggiungerli in quanto i suoi "interlocutori israeliani" gli stanno fornendo materiale di sicuro interesse per Eni e per Stefano Speroni, responsabile Affari legali e negoziati commerciali del gruppo di San Donato.

"Ti disturbo un attimo…mi stanno facendo vedere tutti i documenti del traffico illecito di gas iraniano in Italia, con le aziende d'Italia. Può servire all'Eni" dice Calamucci e Gallo pensa ai molteplici usi della notizia: "Può anche servire a Eni…ne parliamo con.." ed entrambi, si legge in un'informativa che fa parte dell'indagine della Dda, "sono concordi sul fatto di parlarne con Stefano ovvero Stefano Speroni di Eni", indagato per concorso in accesso abusivo a sistemi informatici.