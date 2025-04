Furto finito in tragedia a Milano: un uomo trovato morto in un appartamento

Furto finito in tragedia a Milano: un uomo trovato morto in un appartamento

Un tentativo di furto che si trasforma in tragedia

Un drammatico episodio ha scosso Milano domenica sera, quando un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato all’interno di un appartamento in via Randaccio, dove un domestico è stato rinvenuto senza vita. La scena si è presentata agghiacciante per il proprietario dell’immobile, che, rincasando intorno alle 18.30, si è trovato di fronte a un evento inaspettato e tragico.

La porta dell’appartamento era aperta e, alla vista del corpo, l’uomo ha reagito istintivamente chiudendo la porta dietro di sé e chiamando le autorità.

La dinamica dell’accaduto

Quando la Polizia di Stato è giunta sul posto, ha trovato il presunto autore del furto ancora all’interno dell’appartamento. Si tratta di un uomo di origine centrafricana, la cui identità è attualmente in fase di accertamento, ma che risulterebbe essere un gambiano di 29 anni. La vittima, un filippino di 62 anni, lavorava come domestico per il proprietario dell’appartamento. Le prime indagini indicano che la causa della morte potrebbe essere riconducibile a strangolamento, ma ulteriori dettagli sulla dinamica dell’evento sono ancora da chiarire.

Le reazioni e le indagini in corso

Questo tragico evento ha suscitato una forte reazione tra i residenti della zona, già preoccupati per la sicurezza nel centro di Milano. Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per comprendere le circostanze che hanno portato a questo omicidio. La Polizia ha già avviato le procedure per raccogliere testimonianze e prove che possano chiarire il contesto in cui si è verificato il crimine. La comunità è in attesa di risposte, mentre il sospetto rimane in custodia, in attesa di ulteriori sviluppi.