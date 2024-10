Furto in parrocchia: l’appello di un parroco di Ruvo di Puglia

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Ruvo di Puglia, dove un furto ha colpito la parrocchia San Michele Arcangelo. Domenica scorsa, un individuo si è introdotto nella sacrestia, riuscendo a rubare 900 euro, una somma che rappresentava un aiuto fondamentale per le spese della comunità. Don Ignazio Gadaleta, il parroco, ha deciso di rendere pubblica la vicenda attraverso un post su Facebook, invitando chiunque possa avere informazioni a contattare le forze dell’ordine.

Il furto e le sue conseguenze

Il furto è avvenuto in un momento di particolare vulnerabilità per molte famiglie della zona, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche. La somma rubata era destinata a sostenere le spese ordinarie e straordinarie della parrocchia, inclusi aiuti per i più bisognosi. “Non si è reso conto che quanto ha rubato, sarebbe servito per aiutare gli ultimi della comunità”, ha scritto don Ignazio, sottolineando l’importanza di questi fondi per il sostegno sociale.

La reazione della comunità

La notizia del furto ha suscitato una forte reazione tra i parrocchiani e i cittadini di Ruvo di Puglia. Molti hanno espresso la loro solidarietà nei confronti del parroco e della parrocchia, sottolineando l’importanza di mantenere unita la comunità in momenti difficili. I social media sono stati inondati di messaggi di supporto, con molti che hanno condiviso il post di don Ignazio per aumentare la visibilità della situazione e incoraggiare chiunque possa avere informazioni a farsi avanti.

Un appello alla legalità

Don Ignazio ha lanciato un appello alla legalità, invitando i cittadini a non rimanere in silenzio di fronte a simili atti. “Chiunque conosca il ladro o abbia visto qualcosa di sospetto è pregato di contattare le forze dell’ordine”, ha scritto. Questo furto non è solo un danno economico, ma un attacco ai valori di solidarietà e comunità che la parrocchia rappresenta. La speranza è che, attraverso la collaborazione di tutti, si possa fare luce su questo episodio e restituire alla parrocchia ciò che le spetta.