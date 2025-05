Gadget aziendali come strategia di marketing: consigli per il successo

La digitalizzazione fa parte del quotidiano, eppure spesso un’ottima strategia di marketing si può basare su una comunicazione diretta che si possa “toccare con mano”. I gadget aziendali non passano mai di moda e possono fare la differenza. Vediamo insieme come.

Che cosa sono i gadget aziendali?

Un gadget aziendale è un oggetto personalizzato con il logo del brand, il nome e i colori dell’attività. Questi ultimi sono pensati per essere distribuiti gratuitamente ai partner, ai clienti o potenziali tali e ai collaboratori. Curiosando sul sito di Agencysrl.it si può confermare di come possano essere necessari, funzionali ed esteticamente gradevoli. Il catalogo dei prodotti è ampio, dalle classiche penne arrivando alle tazze da caffè o le borracce.

Un oggetto utile viene utilizzato spesso, e ogni volta che lo si maneggia il brand che rappresenta torna alla mente. È un modo semplice ma efficace per restare presenti nella vita del proprio target, senza essere invadenti con un investimento di poco conto.

Non solo, un gadget pensato e progettato ad hoc racconta la storia dell’azienda e la mission che desidera comunicare. Il messaggio trasmesso è nel logo e altresì nella scelta dell’omaggio stesso.

Strategia di marketing con i gadget: come si fa?

I regali aziendali non sono passati di moda? In una realtà altamente digitalizzata, il gadget si pone come un simbolo concreto e di alto profilo. Affinché sia efficace deve far parte di una strategia di marketing strutturata, pensata e studiata nei minimi dettagli. Qual è l’obiettivo finale: aumentare la notorietà del brand, fidelizzare i clienti o averne di nuovi?

Una volta definito lo scopo, si passa alla scelta dell’omaggio. Il consiglio è di optare per degli oggetti che siano coerenti con l’identità aziendale, pertinenti per il pubblico a cui si rivolgono e di buona qualità. Un gadget economico e poco funzionale rischia di comunicare un’immagine sciatta e trascurata. Al contrario, se curato, utile e ben progettato può elevare la percezione del brand.

La distribuzione è un’altra fase della strategia di marketing, preferendo degli eventi specifici che non passino inosservati. Tra i tanti si può scegliere una fiera, una festa per il lancio di un nuovo prodotto, una conferenza o un semplice regalo per le ricorrenze speciali.

Il punto di forza dei gadget in omaggio

Omaggiare con un accessorio si potrebbe definire come una leva psicologica potente. Le persone amano ricevere un regalo, in particolar modo se utile e di qualità. Il gesto attiva il meccanismo di reciprocità, uno dei principi della persuasione secondo lo psicologo Robert Cialdini. Quindi, chi riceve un omaggio è maggiormente incline a ricambiare il favore, scegliendo il brand per un futuro acquisto o semplicemente ricordandolo in maniera positiva.

Si pongono altresì come un ottimo strumento di branding, considerando che ogni oggetto personalizzato è un ambasciatore indiretto del marchio. Maggiore è la loro visibilità e tale sarà la crescita di familiarità con l’azienda.

Da non sottovalutare il ruolo dei gadget all’interno dell’azienda stessa, lasciando che i collaboratori ne ricevano per rafforzare il senso di appartenenza e far crescere il business.