Siamo davvero davanti a una svolta per il delitto di Garlasco o siamo sempre allo stesso punto? Ogni giorno escono nuove notizie, ecco che i genitori di Chiara Poggi hanno deciso di rompere il silenzio.

Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi attacca i Pm: lo sfogo durissimo

Questa mattina il Corriere della Sera, il Messaggero e Repubblica, hanno diffuso l’indiscrezione che ci sarebbe “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sulle unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea Sempio ovvero, il Dna sulle unghie delle vittima sarebbe proprio del 37enne.

Ciò che è da capire è se il materiale genetico sia frutto di contatto diretto (come un’aggressione) oppure da un oggetto toccato da entrambi. I genitori di Chiara Poggi però rimangono molto scettici, anzi, in una nota i consulenti della famiglia: “il risultato quando è in condizioni di criticità e non è consolidato non è un dato scientifico accettabile.“

Delitto di Garlasco: la reazione di Andrea Sempio alle nuove indiscrezioni

Come detto questa mattina si è diffusa l’indiscrezione che dalla nuova perizia genetica di Denise Albani il Dna sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con quello di Andrea Sempio. C’è da capire come si sia finito il materiale genetico, intanto, fonti vicine al 37enne fanno sapere che Andrea è molto amareggiato da queste nuove indiscrezioni ma che è sempre convinto di poter dimostrare la sua innocenza.